Sky - Incontro Ancelotti-De Laurentiis! ll Napoli vuole James in prestito e un colpo in attacco, si aspetta l'apertura di Icardi

Calcio mercato Napoli - Mauro Icardi e James Rodriguez il Napoli segue entrambe le piste con attenzione. Oggi incontro tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti per il punto della situazione sul mercato azzurro. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sky Sport ed evidenziati da Calcio Napoli 24.

"Il Napoli vuole fare un colpo in attacco, oggi De Laurentiis ha incontrato Ancelotti. James Rodriguez è sotto osservazione, . Icardi è la pista seguita in attesa che il calciatore apri alla cessione, Lozano sempre nel mirino. Ho la sensazione che il Napoli segua anche altre piste in segreto".