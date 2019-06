James Rodriguez: "Mi troverei bene a Napoli, un club ricco di storia. Ci ha giocato Maradona!" [VIDEO]

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: James Rodriguez rompe il silenzio e parla dell'interesse del calcio Napoli ai microfoni della tv colombiana. "Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America", James Rodriguez resta abbottonato e non si scopre circa il suo futuro. Vuole prima chiudere questa sua avventura con la Nazionale Colombiana. Da San Paolo, il trequartista di proprietà del Real Madrid, dopo aver battuto il Qatar qualificandosi per i quarti di finale, tiene la bocca bella cucita.

Colombia Calcio, parla James Rodriguez sul Napoli

"Il mio futuro non lo conosco ancora. Ci penso, sì, ma ci saranno i prossimi giorni per pensarci", ha ribadito James a proposito dell'interessamento del Napoli e della voglia di Carlo Ancelotti di allenarlo nuovamente. Sa che con lui il rendimento è assicurato.

Dove ti senti di rendere al meglio, a sinistra o a destra? "In ogni caso, voglio giocare sempre e poter aiutare la Nazionale a vincere."

La trattativa con il Napoli procede, lo ha confermato De Laurentiis? Adesso sto pensando solo alla Colombia. Tra qualche giorno avrò tempo necessario per pensarci.

Lo ha dichiarato in mixed zone alla domanda di beIN Sports, poi ha proseguito nell'intervista.

Il Napoli è il club di Maradona, può essere il club adatto per te?

"È un club pieno di storia, lì ci ha giocato Diego Armando Maradona. Credo che mi troverei bene in questo contesto, ma come ho detto penso alla Colombia"

James Rodriguez ha parlato questa notte, a margine della vittoria della Colombia sul Qatar, in Copa America, ottenuta grazie ad un gol dell'ex attaccante del Napoli Duvan Zapata, servito proprio dall'assist al bacio di James. Già nel match contro l'Argentina, James Rodriguez si era reso protagonista con giocate eccezionali, come il tunnel su Messi e il sombrero su Otamendi, oltre all'assist realizzato in favore di Rogerio.