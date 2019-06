James Rodriguez-Napoli, CdS: spunta la data dell'arrivo a Dimaro, potrebbe rinunciare ad una settimana di vacanza

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su James Rodrgiuez ed il probabile arrivo a Dimaro

"De Laurentiis non è ancora sceso in campo, lo farà solo quando avrà ricevuto l’ok da Jorge Mendes, il super-manager del calciatore colombiano che è anche il regista di questa operazione nella quale il conto alla rovescia è già scattato: i giocatori, per accordi, hanno diritto a ventotto giorni di ferie annui, che in genere vengono spalmati - ovviamente - tra l’estate e l’inverno. La massa più sostanziosa, of course, va sfruttata adesso, per riprendersi dalle fatiche, lasciandosi una settimana o otto giorni per il Natale. James Rodriguez ha tutto chiaro in testa: gli bastano venti giorni in questo momento, per ritemprarsi e poi rispondere a se stesso, perché al Napoli ha già detto sì, e mettersi in viaggio. Il 20 luglio a Dimaro-Folgarida ci sarà una stanza tutta per lui e poi comincerà la tournée tra Edimburgo, Marsiglia e gli States. «Ma dipende dal Real». Però la data c’è già..."