Daily Mail - Lo Celso al Tottenham libera Eriksen al Man Utd! Per l'Atletico resta solo James Rodriguez

Mercato Napoli ultimissime - Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda quelli che potranno essere gli sviluppi su Napoli- James Rodriguez. L'Atletico Madrid ha messo il colombiano tra gli obiettivi in cima alla lista, con Eriksen e Lo Celso come alternative, ma ora Eriksen sembra vicino al Manchester United e Lo Celso al Tottenham.

James Rodriguez

Eriksen vicino al Man Utd, per l'Atletico Madrid resta solo James Rodriguez

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Come riportato dal Daily Mail alla corsa per il danese si è aggiunto il Manchester United. Il rischio di dover salutare Pogba sembra sempre più reale e ora il Manchester United ci prova fortemente per Christian Eriksen del Tottenham che è in uscita visto il contratto in scadenza a giugno 2020. La richiesta per il cartellino si aggira intorno ai 70 milioni di sterline, ma dopo la forte accelerata degli Spurs per la firma di Lo Celso in arrivo dal Betis, per il Manchester United dunque si dovrebbe spianare la pista Christian Eriksen. Per l'Atletico Madrid resterebbe dunque soltanto James Rodriguez tra i tre obiettivi di mercato.