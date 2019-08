James Rodriguez al Napoli, Il Mattino rilancia: C'è ottimismo, può sbloccarsi entro Ferragosto!

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su James Rodriguez. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sull'affare

Il trequartista colombiano si allena a Madrid, ieri è stato applaudito dai tifosi del Real all’uscita dal centro sportivo. Ma James non rientra nei piani tecnici di Zidane e il Napoli che vuole prenderlo in prestito (il Real ha chiesto invece 42 milioni cash) potrebbe rappresentare l’unica soluzione possibile visto che l’Atletico Madrid finora non ha concretizzato l’affondo e i Blancos non vorrebbero cederlo al Real per non rafforzare una diretta concorrente in Liga. C’è bisogno, però, ancora di tempo e la trattativa potrebbe sbloccarsi nella settimana di Ferragosto, salvo improvvise accelerate: c’è sempre fiducia che l’affare possa andare a buon fine tenendo presente la volontà di James di ritrovare Ancelotti, quello che lo ha valorizzato meglio di chiunque altro sia al Bayern Monaco che al Real Madrid. E il tecnico azzurro lo ha indicato a De Laurentiis fin dal primo momento nella sua lista di gradimento nelle varie chiacchierate sul mercato, l’ultima in ordine di tempo giovedì pomeriggio a Castel Volturno prima che il presidente azzurro si trasferisse all’Arechi di Salerno per assistere al triangolare con Salernitana e Reggina vinto dal Bari, club che ha come patron suo figlio Luigi.