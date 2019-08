James più Icardi, CorSport - Suggestione prepotente, doppio colpo possibile con Rodriguez in prestito! Contatti continui con gli Ancelotti, Jorge Mendes in pressing sul Real

Calciomercato Napoli - Dopo l'arrivo di Lozano, il Napoli continua a muoversi sott'acqua per James Rodriguez, oltre a tentare l'affare Mauro Icardi. Ieri, contro il Celta Vigo, 90 minuti di panchina per il trequartista colombiano che adesso vuole davvero capirne di più sul suo futuro: non basta l'infortunio di qualche settimana di Hazard e la necessità di Zidane (numerica) di tenersi il trequartista per l'esigenza.

James più Icardi, si può: le ultime sul calciomercato Napoli

James infatti chiede spazio e considerazione al Real per restare, altrimenti può partire. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sui contatti col Napoli scrive:

"James Rodriguez vuole avere almeno la percezione di non essere un intruso e di non poter far altro che accettare una situazione incerta: è il Real Madrid che dovrà una risposta al colombiano e a Jorge Mendes, prima che finisca questa fiera dei sogni che però talvolta si trasformano in incubi.



James Rodriguez non ha mai smesso di sentire gli Ancelotti: Carlo, dunque senior, è come un padre, e Davide, quindi junior, per chiare affinità anche anagrafiche gli è assai amico, hanno avuto modo di scambiarsi ripetutamente messaggi nel tempo, non si sono mai persi di vista, men che meno ora che la vicenda ha assunto contorni non solo affettivi ma anche professionali. Il Napoli è lì, capace persino di coltivare un’idea assai pazza, se il mercato dovesse consentirglielo: mettere assieme «el bandito» e Icardi e lanciarli poi nel mischione; ma questa è una suggestione prepotente, e che però ha un senso, solo e soltanto nel caso il Real Madrid apra al prestito, lasciando che poi tutto si decida nell’estate che verrà, quella del 2020, e che precederà di dodici mesi la possibilità del colombiano di svincolarsi, poi, a parametro zero".

James Rodriguez con Zidane al Real

Una suggestione, ma la realtà in questo momento dice diversamente: James non è più marginale nei blancos, può tornare protagonista. Forse. Ed è quello che vuole sapere dal Real Madrid, con Jorge Mendes che vuole intuire, almeno quanto il proprio assistito, se ci saranno mutamenti in questi quindici giorni. Sembrano pochi eppure sono persino tanti, essendo limpidissime le volontà del Napoli e quelle di James Rodriguez, nel caso in cui non ci fosse posto per lui nella testa di Zidane. A Florentino Perez spetta l'ultima parola.