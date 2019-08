Cm.it - James, l'Atletico Madrid si allontana e si tuffa su Rodrigo del Valencia. Le ultime riguardo il Napoli

Calciomercato. “Se James Rodriguez arriva in prestito, posso prenderne anche un altro”. Il 16 luglio scorso, tra un sorriso e una battuta, Aurelio De Laurentiis svelò la sua strategia per il doppio colpo che aveva deciso di cucinare a fuoco lento, lentissimo, in attacco. Il puzzle comincia a comporsi: Hirving Lozano, dopo l’incontro con Mino Raiola sembra essere ad un passo.

Calciomercato, le cessioni di Verdi e Ounas e poi l'arrivo di James Rodriguez

Simone Verdi al Torino a titolo definitivo (per circa 22 milioni), Adam Ounas in prestito con diritto di riscatto (sulle sue tracce ci sono Cagliari e Lille). Queste uscite permetteranno di portare a casa James Rodriguez. Secondo quanto riporta calciomercato.it, tramite Jorge Mendes i rojiblancos stanno seriamente sondando la pista che porta a Rodrigo del Valencia, affare anche quello da circa 50 milioni che, ovviamente, escluderebbe James. Il Napoli, a quel punto, diventerebbe l’unica reale alternativa a una complessa convivenza tra il colombiano e Zidane, considerando anche che i merengues rinforzeranno ulteriormente la rosa con Van De Beek e, se possibile, addirittura con Neymar. Per ora, a Concha Espina continuano a definire impraticabile l’idea del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma se il Napoli alzasse la sua offerta per la quota da anticipare quest’estate, lo scenario rischia seriamente di cambiare. Sarà fondamentale il lavoro di Jorge Mendes.