James-Napoli, affare last minute? CorSport: Real Madrid irremovibile, per il prestito oneroso non esisterebbero margini

Calciomercato Napoli - Last minute conviene, così dicono: converrà al Napoli e forse anche a James Rodriguez e certo che no a Florentino Perez, indistruttibile e irremovibile, anche a costo di dover pagare altri sei milioni e mezzo di euro di ingaggio per un calciatore che Zinedine Zidane non sa come utilizzare o semmai non vuole. Inizia così il lungo focus del Corriere dello Sport, di cui vi proponiamo uno stralcio.

James-Napoli, Real Madrid ad oggi fermo sulle sue posizioni