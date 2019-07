El Pais conferma CN24: James all'Atletico, era tutto fatto per 50 mln! Il ko Asensio e il 7-3 hanno fatto saltare tutto venerdì, cessione congelata per motivi politici

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Il 21 luglio CN24 vi aveva parlato in esclusiva dell'accordo totale trovato tra James Rodriguez e l'Atletico Madrid, contratto di 5 anni e visite mediche predisposte già per la settimana scorsa col Real Madrid che avrebbe incassato 50 milioni di euro tra parte fissa (circa 40mln) e variabile (bonus 10 mln). Poi è successo di tutto. Asensio si fa male contro l'Arsenal (rottura di crociato e menisco con stop superiore ai 6 mesi), Jovic prende una botta al ginocchio contro Simeone e i blancos incassano un umiliante 7-3 proprio contro i cugini colchoneros. Uno smacco storico e troppo grande per il club e Zidane. Proprio per questo motivo l'affare, già definito in tutti i particolari, viene congelato e forse chiuso definitivamente, in senso negativo.

James-Napoli, frenata Atletico: le motivazioni

A confermare quanto scritto dalla nostra redazione, oltre a quasi tutti gli autorevoli quotidiani spagnoli, arriva la versione del quotidiano iberico più prestigioso, El Pais. Tutte le cifre e i dettagli vengono confermate dal tweet del collega Diego Torres Romano: