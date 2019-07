James Rodriguez - Atletico Madrid, trovato l'accordo! Contratto di 5 anni per il giocatore, in settimana le visite mediche [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Sembra praticamente fatta per James Rodriguez all'Atletico Madrid! Notizie non positive per i tifosi del calcio Napoli per quanto riguarda il mercato. Aurelio De Laurentiis sembra non aver accettato le condizioni del Real Madrid che avrebbe deciso di cedere il calciatore ai 'cugini' dell'Atletico.

Calcio mercato Napoli, novità su James Rodriguez

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione da fonti colombiane vicine al giocatore, si sarebbe arrivati ad una conclusione positiva della trattativa con l'Atletico Madrid per una cifra di 40 mln più bonus. Pronto un contratto fino al 2024 per il colombiano che in settimana effettuerà visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai colchoneros per le prossime 5 stagioni.