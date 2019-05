«Io resto qua», Mertens vuole solo Napoli! CorSport: "Il contratto in scadenza non modificherà le sue intenzioni"

«Io resto qua». Napoli è casa sua e non c’è verso di staccarsene, non ora che il contratto concede la facoltà di aggrapparsi a quel panorama scintillante che fa di Dries Mertens un uomo felice. Inizia così il lungo focus dedicato all'attaccante belga da parte del Corriere dello Sport. Quale sarà il suo futuro? Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Buoni, state buoni: perché niente è cambiato e quella scadenza contrattuale, estate 2020, non modificherà assolutamente le intenzioni di Mertens, che ha studiato il «suo» Napoli e l’ha istruito per il futuro. Bologna 3, Napoli 2: ma ciò che resta è quel sorriso largo, quell’annuncio che spazza via qualsiasi preoccupazione e che anzi è rinforzata di contenuti sentimentali prepotenti.

«Io voglio essere sempre più importante per il Napoli: abbiamo utilizzato questo nuovo sistema e per me è stato un po’ complicato. Però adesso siamo più verticali. Ho avuto qualche difficoltà nel cambiare ancora ruolo e trovare la posizione giusta, ma alla fine l’ho trovata»"