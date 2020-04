Inter Miami, Beckham chiama Florentino Perez: l'obiettivo è James Rodriguez

Calciomercato - David Beckham vuole James Rodriguez nel suo Inter Miami. Secondo Goal.com, l'ex giocatore del Real Madrid avrebbe già contattato Florentino Pérez per conoscere la situazione del calciatore colombiano. E il presidente, che anni fa portò l'inglese in Spagna, sarebbe disposto ad ascoltare l'offerta del club nordamericano, mentre il giocatore non avrebbe chiuso le porte a un trasferimento in MLS. Il fantasista è ai margini della rosa di Zinedine Zidane e già la scorsa estate fu vicinissimo a lasciare i Blancos: Napoli e Atletico Madrid sfiorarono il colpo.