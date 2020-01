Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto de Il Roma rivela alcuni aggiornamenti riguardo il rinnovo di Arek Milik con il Napoli:

"L'intoppo per il rinnovo di Milik al Napoli non è rappresentato dalla clausola, ma dall'ingaggio, che sostanzialmente il Napoli vorrebbe mantenere inviarato per i primi due anni. Proposto un upgrade basato sui bonus a partire dal terzo anno di contratto. Il calciatore perplesso".