Il Roma - Lozano-Napoli, offerta al PSV di 45 milioni! Gli olandesi vacillano, ma il giocatore vuole il Manchester

È proprio un furbacchione questo Josip Ilicic. Imprevedibile e sagace in campo, altrettanto lo è anche quando non gioca a calcio. Con le sue parole di qualche giorno fa «Voglio vincere, l’Atalanta lo sa. Ho bisogno di fare un salto di qualità», ha scosso un po’ l’ambiente e soprattutto la società nerazzurra, che già mille volte lo ha dichiarato incedibile. Il trequartista ha ammiccato al Napoli dopo il sondaggio di Giuntoli di qualche settimana fa, per strappare alla sua società un rinnovo e un ingaggio più alto. Ilicic è in scadenza nel 2020 e non vuole rimanere a Bergamo senza prima prolungare. Le sue parole polemiche hanno comunque infastidito il presidente Percassi, che già oggi comincerà la trattativa per il rinnovo. Ilicic dovrebbe diventare il calciatore più pagato della Dea, e rimanere il punto fermo di Gasperini, che si è fatto confermare nonostante il corteggiamento della Roma proprio perché rassicurato sulla conferma dei calciatori più forti. Il Napoli aveva sondato lo sloveno per un eventuale discorso a parametro zero, quindi tra un anno, ma ovviamente non avrebbe detto no alla possibilità di ingaggiare subito il forte trequartista. Anche un altro obiettivo azzurro, come Duvan Zapata, è stato dichiarato incedibile dall’Atalanta. Resta “acquistabile” Timothy Castagne, che il club nerazzurro potrebbe cedere, ma solo per un’offerta irrinunciabile.

IL NAPOLI, per ora, sta cercando un attaccante, perché vuole partire per il ritiro di Dimaro già con questo rinforzo a disposizione di Ancelotti. Ecco perché si continua a lavorare guardando in Olanda, dove il PSV ha messo sul mercato Hirving Lozano, l’attaccante messicano che tanto piace ad Ancelotti. Il club azzurro ha fatto un’offerta di 45 milioni di euro bonus compresi che è gradita al PSV, ma il problema resta la volontà del giocatore. Gran “maestro” di cerimonie e di questa trattativa è il suo procuratore Mino Raiola, che sta facendo da tramite con il Napoli, ma che ha anche avvisato De Laurentiis ed Ancelotti che il ragazzo ha la “capa tosta”, e che si è messo in testa che il Manchester United prima o poi lo chiamerà. In realtà c’è anche l’interesse del PSG, che ha fatto un’offerta importante per il ragazzo, ma che non si fa sentire da diversi giorni. In sostanza il Napoli è “terzo” in questa graduatoria per arrivare a Lozano. Nella testa dell’attaccante messicano c’è il Manchester United, in quella di Raiola il PSG, che offre al giocatore uno stipendio di quasi 4 milioni di euro.

L’OFFERTA DEL NAPOLI è ferma a 2,5 milioni per cinque anni. Raiola, che ha parlato a lungo di Lozano con Ancelotti, l’accetterebbe solo se il PSG e il Manchester United dovessero defilarsi. In realtà il vero pericolo è il club francese, perché Raiola ritiene che il Manchester United non farà alcuna offerta per il giovane attaccante. Il Napoli spera, e intanto aspetta che il ragazzo si convinca a dire sì agli azzurri. Tutto dipende da lui, insomma, ma Ancelotti confida nel lavoro di Raiola, che ha promesso di portare il giocatore al Napoli, anche in caso di nuovi club che dovessero inserirsi per il giocatore. Resta Lozano la prima scelta del Napoli, giocatore assai gradito ad Ancelotti, che è riuscito a convincere De Laurentiis a sborsare questi 45 milioni senza cedere nessun “illustre”.