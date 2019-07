Il Napoli foraggia il Bari: prenderà e girerà in prestito anche Berra della Pro Vercelli

Ultimissime calcio Napoli - Il Bari si è assicurato il terzino destro Filippo Berra, 24 anni, cento presenze nella Pro Vercelli. L’operazione è stata conclusa dal Napoli che gli ha fatto sottoscrivere un contratto quadriennale girandolo in prestito al Bari. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere dello sport.

Contattato dai microfoni di tuttocalciopuglia.com, il Ds della Pro Vercelli Massimo Varini ha confermato:

"La trattativa è in fase molto avanzata, il calciatore si trasferirà in Puglia a titolo definitivo. Manca pochissimo. Non so esattamente quando potrà recarsi a Bedollo, ma sicuramente la prossima settimana"