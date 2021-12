Il Napoli avanza deciso per Tuanzebe! CorSport: Giuntoli aspetta lo United, novità a breve

Il Napoli avanza deciso per Axel Tuanzebe e aspetta che il Manchester United apra al prestito. Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Il difensore inglese ma di origini congolesi, anni 24, oggi all'Aston Villa, è un nome su cui il ds Giuntoli ha posato gli occhi. Un profilo valido, a determinate condizioni, per sostituire Manolas e colmare il vuoto lasciato dal difensore greco volato all'Olympiakos.

La priorità del Napoli è l'arrivo di un centrale in prestito, non esistono altre formule, si può pensare di inserire il diritto di riscatto e comunque bisognerà rientrare, nell'immediato, con un esborso minimo, come accaduto la scorsa estate con Anguissa.

Il giocatore piace, il ds Giuntoli aspetta novità, potrebbero arrivare presto anche perché l'entourage del calciatore, come il Napoli, è in attesa di capire quali sviluppi potranno esserci a breve?"