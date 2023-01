Il Milan di Pioli è in crisi: persa anche la Supercoppa con l'Inter

Il Milan di Pioli affonda in una crisi di risultati importanti. Continua a non vincere la squadra rossonera che, dopo aver vinto la prima partita del 2023 sul campo della Salernitana, ha poi ottenuto 2 pareggi in Serie A, l'eliminazione agli Ottavi di Coppa Italia contro il Torino e la pesante sconfita delle ultime ore per 3-0 nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter nel Derby. Ora c'è grande tensione attorno a Stefano Pioli e il suo Milan.

Milan: Pioli rischia il posto?

Calciomercato - E' arrivato lo scorso fine ottobre il rinnovo di Pioli con il Milan fino al 2025. L'allenatore che è riuscito a tirare fuori da una crisi che durava da anni il club rossonero ed è riuscito ad ottenere la vittoria dello scudetto della passata stagione. Adesso però è uno dei momenti peggiori degli ultimi anni e spuntano anche delle voci sul possibile esonero di Pioli dal Milan. Voci per nulla confermate, anzi. C'è solo un po' di malumore tra i tifosi e da parte della società che ora chiede una reazione.

Non sono piaciuti i punti persi in Serie A in questo 2023 e l'eliminazione in Coppa Italia negli Ottavi di Finale contro un Torino che ha vinto con un uomo in meno ai supplementari. Ancor di più non è andato giù il brutto ko per 3-0 contro l'Inter nella Supercoppa, ma questo non mette a rischio esonero il posto di Pioli al Milan. L'allenatore ha piena fiducia da parte della società al momento.