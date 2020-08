Calciomercato Napoli - La Roma è in cerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Come riportato da Il Messaggero, il club giallorosso ha offerto uno scambio al Napoli con coinvolti Alex Meret e Pau Lopez. Secca però la risposta di Aurelio De Laurentiis che vuole puntare sul giovane portiere azzurro.