Il Mattino su Florenzi: la Roma favorirebbe la cessione, un bonus per l'affare arriva da...Insigne

Calciomercato Napoli - Il rapporto tra Alessandro Florenzi e Luciano Spalletti non si è mai deteriorato. Prima dell’infortunio - quello del 2016 - il terzino era un punto fermo della Roma. Oggi potrebbero ritrovarsi: Luciano ha preso posto a Napoli e Florenzi sarebbe molto tentato all’idea di cambiare aria. Ne parla Il Mattino.

“La Roma favorirebbe la cessione «accontentandosi» di circa 9 milioni come prezzo. Il Napoli si garantirebbe per la fascia destra i due terzini della Nazionale: non si potrà chiedere a Di Lorenzo di giocare tutte le gare, l’alternanza con Florenzi potrebbe anche diventare stimolante per entrambi. Al netto di Spalletti, anche il rapporto tra Florenzi e Insigne favorirebbe il trasferimento visto che i due si conoscono bene fin dai tempi dell’Under 21 e hanno un ottimo rapporto anche fuori dal campo”