Oggi è il Di Lorenzo-day, ma il Napoli non si ferma: si insiste per Theo Hernandez, la trattativa può decollare

Calciomercato Napoli Theo Hernandez - Oggi è senza ombra di dubbio il giorno di Giovanni Di Lorenzo. Come sottolineato anche da Il Mattino oggi in edicola, infatti, il terzino attualmente ancora di proprietà dell'Empoli questa mattina svolgerà le classiche visite mediche con il Napoli in attesa del via livera del presidente empolese Corsi per potersi legare al club azzurro. Non si ferma però certo a lui il mercato degli azzurri che anzi continuano a cercare profili in grado di puntellare la rosa di Carlo Ancelotti.

Mercato Napoli, si insiste per Theo Hernandez e Castagne

Ultimato il discorso relativo a quello che sarà l'erede di Elseid Hysaj, dato ormai in partenza ieri dal suo procuratore, il Napoli si concentra adesso sulla corsia mancina visto che anche Mario Rui è destinato a salutare. Stando a quanto si legge dal quotidiano, resta forte la candidatura di Castagne ma in queste ore il profilo internazionale su cui si sta insistendo è quello di Theo Hernandez. Attualmente di proprietà del Real Madrid, il tecnico Zidane non si opporrebbe ad una sua cessione. Inoltre, pare ci siano già stati contatti con il suo agente Quillon. Si tratta di una trattativa che, dunque, può decollare da un momento all'altro. Per quanto riguarda Trippier, invece, la pista si è raffreddata dopo l'arrivo di Di Lorenzo e la riconferma di Malcuit.

Ultime notizie calcio Napoli