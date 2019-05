Hysaj, l'agente: "Andrà sicuramente via. La Juve prenderà Sarri, per Elseid i bianconeri potrebbero essere una opzione"

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Hysaj sicuramente andrà via, dopo 4 anni vuole fare nuove esperienze. Poi con l'arrivo di Di Lorenzo è giusto salutare. Ci sono club in Italia ed all'estero. Al Milan non potrebbe andare perchéc'è Conti. Se Sarri va alla Roma potrebbe essere una opzione così come se Sarri andrà alla Juventus. Questo è probabile, per me Sarri andrà lì. Torino, Benfica e Fiorentina su Mario Rui? Non mi risulta la Fiorentina, non sappiamo cosa accadrà lì. A Mazzarri piace, il Milan prenderà Giampaolo e Mario Rui è stato un figlioccio di Giampaolo. Potrebbe esserci per questo una apertura".