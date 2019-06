Ospina-Napoli, Il Mattino: "E' stato riscattato dall'Arsenal per 4,8mln: sarà azzurro per tre stagioni"

Ultimissime calcio Napoli - Si è tanto parlato di lui, si è discusso sulla permanenza e sul possibile addio. Le presenze stabilite non sono state raggiunte, complice il problema fisico che l'ha fermato nella gara con l'Udinese. Carlo Ancelotti si espresse parecchio tempo fa sulla sua permanenza e sembra, ormai, cosa fatta.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino Napoli:

"Nella giornata di ieri il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto (a 4,8 milioni) con l'Arsenal per Ospina. Il colombiano sarà ancora in azzurro per le prossime tre stagioni".