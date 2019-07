Icardi-Napoli, nuovi contatti! CorSera: C'è uno spiraglio, per la prima volta non c'è stato un no netto dell'entourage!

Calcio mercato Napoli, si apre uno spiraglio per Mauro Icardi in azzurro. Lo assicura il Corriere della Sera oggi in edicola. Come infatti svela il quotidiano, ci sono stati dei nuovi contatti tra il club e l’entourage del giocatore e per la prima volta non c’è stato un «no» netto. La società partenopea ha ancora la questione James Rodriguez da definire, ma De Laurentiis preferisce un calciatore più giovane. E tra l’altro Icardi potrebbe costare anche meno dell’altro candidato Nicolas Pepé, valutato 60 milioni dal Lille.

Mercato Napoli, apertura Icardi dalla moglie-agente Wanda Nara

Il tutto potrebbe essere favorito anche dall'arrivo di Edin Dzeko in nerazzurro. Perché in attesa di Romelu Lukaku - rivela il CorSera - si sta per sbloccare la trattativa che porterà il bosniaco alla corte di Antonnio Conte. Servirà ancora qualche giorno, ma il club nerazzurro vuole accelerare: decisive le pressioni proprio del mister, il quale, oltre al belga, chiede anche l'attaccante della Roma. Si parte da una base da 20 milioni, ma l’operazione potrebbe diventare più ampia e non limitata non al solo Dzeko.