Icardi-Napoli, Tuttosport: contatti frequenti con Giuntoli, c’è l’intoppo di un contratto con la Nike. I dettagli

Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore della S.s.c. Napoli Carlo Ancelotti ha schivato l'argomento attaccante, sul quale conta molto, anche alla luce del rendimento visto in questi 18 giorni a Dimaro. A cominciare da James Rodriguez, nell’auspicio che il Real Madrid accetti di darlo in prestito, passando per l'interista Mauro Icardi che ha contatti frequenti con il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, ma per il quale c’è l’intoppo di un contratto con la Nike che l’argentino non vorrebbe perdere.

Dimaro - SSC Napoli, intervista a Carlo Ancelotti

Dimaro ritiro Napoli 2019 - Carlo Ancelotti parla nell'intervista a Tv Luna. Dopo la terza amichevole stagionale tra Napoli e Cremonese con il risultato di 3-3, parla il tecnico del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.