Sportitalia - Napoli ancora in corsa per James, ma l'Atletico e il Real si incontreranno! Icardi apre e l'Inter chiede 80 milioni

Calciomercato Napoli - James Rodriguez ancora distante da Napoli, trattativa ancora viva ma ora c'è il forte interesse dell'Atletico Madrid che ha la disponibilità economica di investire per il colombiano del Real Madrid. Intanto l'Inter spara alto per Mauro Icardi. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sportitalia ed evidenziati da Calcio Napoli 24.

Mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dopo l'apertura di Icardi al Napoli, l'Inter gioca al rialzo. E' più vicino agli 80 milioni che ai 70 la valutzione dell'Inter per Icardi.

James è un discorso di Jorge Mendes. L'Atletico ancora non ha messo i soldi chiesti dal Real Madrid. Ci sarà un nuoco contatto tra le società di Madrid, intanto l'Atletico pensa alla cessione di Correa. Il Napoli è ancora in corsa, vuole fare un doppio colpo se chiude per James in prestito, ricordiamo che Verdi Partirà. Proposta di James al Milan, ma ad ora è solo una proposta".