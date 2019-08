Icardi-Napoli, le cifre del contratto: 8 mln totali, bonus compresi! L'Inter fissa il prezzo, l'offerta non convince

Napoli calciomercato le ultimissime sulla trattativa per l'approdo in azzurro di Mauro Icardi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela le cifre del maxi contratto offerto da Aurelio De Laurentiis alla moglie-agente del bomber di Rosario Wanda Nara

L’ex numero nove nerazzurro sta riflettendo sulle informazioni raccolte finora su Napoli e Roma, ma prima di fare la sua scelta vuole avere un quadro il più chiaro possibile e per questo attende di capire se anche la Juventus si farà sotto. Per quel che riguarda la base contrattuale che ha adesso all’Inter (5,1 milioni più bonus: uno da 500.000 euro per la partecipazione alla Champions) sarà ritoccata verso l’alto. Fonti vicino all’attaccante parlano di proposte già ricevute nettamente più importanti rispetto a quelle ottenute durante la trattativa per il rinnovo con l’Inter: compresi i bonus la Roma sarebbe arrivata a proporre quasi 9 milioni, il Napoli 8. Per quel che riguarda le trattative dei due club per l’acquisto del cartellino, invece, siamo ancora ai primi contatti e né gli azzurri né i giallorossi hanno presentato un’offerta in grado di convincere Marotta (che vuole almeno 75 milioni, compresi i bonus) a iniziare una negoziazione. Anche perché l’Inter attende che Icardi raggiunga un’intesa sul suo contratto ed esprima una preferenza.