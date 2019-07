Sportitalia - Lunga sfida tra Juve e Napoli per Icardi! Gli azzurri propongono un maxi ingaggio a Wanda Nara

Calciomercato Napoli- Icardi Napoli, è sfida con la Juve per Mauro Icardi. Arrivano aggiornamenti importati da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il Napoli è partito in leggero ritardo rispetto la Juventus per Icardi, ma Aurelio De Laurentiisha pronto un maxi ingaggio per l'attaccante argentino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Ultimissime calcio Napoli - Icardi, sfida con la Juve

Inter news - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli, sul Calcio mercato Inter e sul mercato Juve a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: