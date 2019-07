Tuttosport - Nodo Higuain per la Juve! Icardi pronto a mettersi al servizio di Ancelotti, ora il Napoli deve accontentare l'Inter

Calcio mercato Napoli - Mauro Icardi vicino al Napoli. Gonzalo Higuain ribadisce la sua voglia di restare alla Juventus. Come riporta però Tuttosport, il gol al Tottenham, la fascia da capitano all’uscita di Bonucci, l’atteggiamento positivo di questi giorni, l’affetto dei tifosi (quelli presenti a Singapore e quelli che vivono sui social): tutto questo non servirà a rinnovare la presenza di Gonzalo Higuain alla Juve. Per lui non ci sarebbe stato posto in bianconero nell’annata 2019-20, una situazione che non pare mutata di una virgola.

Juventus, Higuain frena il mercato

Higuain ha chiarito come in Italia non sarebbe andato in altra squadra che non fosse la Juventus. Per questo motivo la megatrattativa sugli attaccanti non si ancora smossa dalla fase di stallo. Un movimento che prevede il trasferimento del Pipita alla Roma, quello di Edin Dzeko all’Inter e quello di Mauro Icardi con una finestra aperta su due diversi scenari. Uno è quello legato alla Juventus, un’operazione intessuta sull’asse Paratici-Marotta, con Wanda Nara sempre vigile".

Calciomercato Napoli, Icardi pronto a dire sì