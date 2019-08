"Questo è matto!", De Laurentiis perplesso con gli amici: Icardi pronto a stare fermo un anno

ICARDI NAPOLI, le ultime di calciomercato- Arrivano ulteriori novità circa la trattativa per Mauro Icardi del Napoli. L'edizione odierna del Roma svela addirittura un virgolettato, una confessione di Aurelio De Laurentiis agli amici più intimi. Il patron del Calcio Napoli sarebbe perplesso per la volontà di Icardi di essere disposto anche ad accettare di stare un anno fermo con l'Inter.

ICARDI NAPOLI

Maurito continua ad accettare le avances del Napoli, ma senza mai dire sì. E neanche forse. Arrivano solo “no”, perché l’argentino ha fatto sapere di essere promesso sposo della Juventus. Ma quando? Paratici non riesce a cedere nessuno. Né Higuain, né Mandzukic, nessuno dei centrocampisti: Emre Can o Matuidi. Non c’è posto in rosa e non ci sono i soldi. E addirittura Icardi, pur di aspettare la Juve, si è detto disposto a rimanere fermo un anno. «Questo è matto», avrebbe detto De Laurentiis agli amici. Appunto, un po’ di follia: quella che serve per l’incredibile tris di assi. Icardi, Lozano e James per un Napoli da non credere.