Icardi-Napoli, Il Mattino: l'argentino aspetta la Juve, ma non ha rifiutato l'azzurro. Intanto Marotta ha preso una decisione

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, pare che Icardi e sua moglie Wanda Nara stiano capendo che il braccio di ferro con l'Inter non conviene a nessuno e starebbero accettando il trasferimento altrove, aspettando la Juve e pensando al Napoli.

"De Laurentiis è ancora in Sicilia. Ma ieri ha parlato a lungo sia con l'ad Chiavelli che con il ds Giuntoli. Il Napoli resta vigile su Icardi ma sa che non ha il pallino tra le mani. Wanda Nara è stata chiara: Maurito ha un impegno con la Juventus e attenderà fino all'ultimo la decisione dei bianconeri. E l'Inter? Ecco, Marotta ha un chiodo fisso: ed è Dzeko. Lo vuole ad ogni costo, per affiancarlo a Lukaku. Ed è questa la pista che stanno percorrendo i nerazzurri ovvero una intesa con la Roma per uno scambio con conguaglio a favore dei giallorossi. E il Napoli è alla finestra, non può che stare lì: superWanda non ha detto no all'offerta azzurra ma prima di affondare il colpo vuol capire le intenzioni della Juventus. Compresa quella di Higuain: se Dzeko va all'Inter, il Pipita potrebbe approdare in giallorosso. Anche perché dovesse all'improvviso scoppiare l'amore tra Icardi e il Napoli, bisognerebbe trovare una soluzione per Milik. Che andrebbe ceduto in fretta e furia con l'arrivo di Maurito. Con la zampata di riserva: Llorente. Lo spagnolo potrebbe accontentarsi di uno stipendio da 3 milioni, ma vuole un biennale".