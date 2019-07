Icardi-Napoli, da Milano: "ADL gli ha promesso 7mln l'anno! Nessuna offerta di azzurri e della Juve all'Inter"

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi e il suo futuro tengono banco per quasi due terzi dei tifosi italiani, interisti, juventini e napoletani. L'attaccante argentino si presenta tutti i giorni alla Pinetina e si allena in solitaria. Lavoro sul ricondizionamento atletico e scatti social in cui mostra le fatiche.

L'edizione odierna milanese di Repubblica prova a fare il punto della situazione sul futuro di Mauro Icardi fra Inter, Napoli e Juventus:

In pole position resta l’ipotesi Juve. I contatti fra il ds Paratici e la moglie- manager Wanda Nara sono avviati da mesi, almeno sei. La Juve oggi è la più forte squadra italiana, e Mauro giocando allo Stadium potrebbe fare il pendolare con Milano, senza trasferire la famiglia. A far sperare i bianconeri (almeno quelli che vogliono Maurito) è anche il fatto che la Juve non ha assegnato la maglia numero 9. Ma è anche vero che l’attacco è affollato: almeno uno fra Kean, Mandzukic e Higuain deve partire. E Agnelli per Icardi non vuole spendere più di 40 milioni. Anche il Napoli corteggia Wanda. De Laurentiis provò invano a portarsi via Mauro nell’estate 2016, arrivando a Milano in elicottero. Nelle scorse settimane gli avrebbe (anche se lo nega) promesso un contratto da 7 milioni netti a stagione. Inoltre il Napoli potrebbe vendere il centravanti polacco Milik al Betis Siviglia, che lo vuole, liberando posto in area. Certo, il trasferimento a Napoli costringerebbe Wanda e bimbi al trasloco.

Al momento però né il Napoli né la Juve hanno fatto vere offerte all’Inter, Marotta non vuole svendere il giocatore e lo stesso Icardi, a chi gli è vicino, ha confidato una tentazione: «Sto fermo due anni alla Pinetina e mi faccio pagare lo stipendio»".