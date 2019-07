Icardi-Napoli, CdS rivela: apertura totale del bomber! In settimana parlerà con Ancelotti del progetto azzurro, la situazione

Ultimissime calciomercato SSC Napoli - Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è apertura totale di Mauro Icardi al Napoli.

Ecco alcuni dettagli raccontati dal quotidiano:

"La famiglia Icardi-Nara ha trascorso a Ibiza, con figli e un bell’album social a coté, e soprattutto cosa accadrà: Mauro ha riflettuto seriamente sulla proposta di De Laurentiis, non considera assolutamente il Napoli inferiore alla Juve e per i prossimi giorni ha in agenda un contatto con Ancelotti. Tra l'altro la signora Wanda, a dispetto di quelle che erano le precedenti intenzioni, ovvero allontanarsi il meno possibile da Milano, è pronta a cambiare idea e anche città: probabilmente il futuro calcistico di uno straordinario attaccante, che al San Paolo diventerebbe un re prima ancora di cominciare a collezionare gol, vale molto più di qualsiasi altra cosa. Sui social - coincidenza? - ha postato nuove foto con gli occhi truccati d’azzurro".