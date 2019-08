Icardi-Napoli, CdS: la situazione si è raffreddata, Mauro vorrebbe restare a Milano per orgoglio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà le ultime sul futuro di Mauro Icardi.

Calciomercato Napoli, frenata per Icardi

"L’Inter non intende più contare su Icardi e non cambierà idea riguardo al suo utilizzo anche se dopo il 2 settembre l’argentino sarà ancora alla Pinetina. Wanda invece in questo momento ascolta le offerte che le sono arrivate e le stanno arrivando, ma deve fare i conti con la volontà del marito di non lasciare Milano, la città dove la famiglia ha ormai messo radici. Nelle scorse settimane l’Inter aveva avuto la sensazione che l’ex capitano avesse aperto anche a un trasferimento al Napoli (oltre alla Juve, la destinazione preferita) e invece, a dispetto del corteggiamento di De Laurentiis, la strada che lo dovrebbe portare sotto il Vesuvio adesso si è di nuovo raffreddata. Attenzione: non si tratta di una chiusura definitiva perché gli scenari nelle ultime 2 settimane di mercato possono cambiare. Al momento però Icardi non pensa al mercato. Maurito è un ragazzo orgoglioso che ha come priorità la famiglia e sa che solo un trasferimento nella “vicina” Torino gli permetterebbe di vedere con frequenza la moglie e i figli, che continueranno a vivere a Milano. Trasferirsi a Roma o a Napoli lo metterebbe in difficoltà sotto l’aspetto... affettivo. Tra le due soluzioni quella legata alla maglia azzurra sarebbe comunque favorita perché gli consentirebbe di giocare la Champions".