Icardi - Napoli, Gazzetta: fitti contatti con gli agenti, è l'alternativa sul mercato ad James Rodriguez

Calciomercato Napoli, Icardi - Il Napoli un colpo in avanti lo vuole fare. E la dirigenza azzurra ce la sta mettendo tutta per mettere a segno l'affare del mercato che infiammerebbe il San Paolo. Continua la trattativa per James Rodriguez, ma non solo. Come è solito fare Cristiano Giuntoli, infatti, si è costruito varie alternative per non restare al palo nel caso in cui non dovesse andare in porto. Ecco che, come ribadisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se la pista James Rodriguez non fosse più praticabile sullo sfondo rimane l’opzione Mauro Icardi, con contatti con gli agenti dell’argentino che vengono intensificati sotto traccia.