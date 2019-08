ULTIM'ORA - Wanda Nara annuncia: "Icardi non andrà al Monaco!"

ICARDI NAPOLI, le ultime di calciomercato sul Napoli - Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TYC Sports: "Mauro Icardi non andrà al Monaco".

Ad oggi, dunque, restano solo Juventus e Napoli. Anche se il club bianconero ha la preferenza dell'attaccante argentino. Icardi continua a pressare per andare alla Juventus, ma c'è chi è pronto a giurare che resterebbe fermo un anno pur di raggiungere quest'obiettivo.

Il patron della SSC Napoli ha formulato una proposta di 7.5 milioni di euro al giocatore, con concessioni di parte dei diritti d'immagine (totali quelli in Argentina). Mentre all'Inter andrebbero 65 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

De Laurentiis con i bonus era arrivato a 7.5 milioni all'anno - riferisce Ciro Venerato della Rai - articolati in 6 milioni di base fissa più 1.5 milioni di bonus e molte concessioni sui diritti d'immagine: ha concesso a Wanda di gestire il mercato argentino e tre sponsor importanti. Sugli altri sponsor ADL gli ha lasciato il 50% a Wanda Nara. Il problema è che il giocatore continua a prendere tempo, più passano i giorni e il Napoli perde le speranze. Ad oggi non si registrano grandi passi in avanti.