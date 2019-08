Niente Napoli per Icardi, Gazzetta: scatta l'operazione Juve, c'è anche l'ok di Cristiano Ronaldo all'acquisto

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato anche l'ok di Cristiano Ronaldo all'acquisto di Mauro Icardi. Ecco quanto scrive l'edizione odierna della rosea:

Calciomercato Napoli - "La posizione di Dybala nella rosa di Sarri è chiaramente precaria dopo il mancato passaggio al Manchester United. In Francia scrivono di un’offerta del Psg da 60 milioni, eppure attorno a lui si muove poco. E CR7 reclama al centro dell’attacco un partner di livello. Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo, ma non è una preferenza in esclusiva. Ad esempio chi frequenta la Continassa giura che nelle scorse settimane il fuoriclasse di Funchal ha confessato ai vertici bianconeri il suo gradimento per Maurito. Il penta Pallone d’Oro invoca una boa che in area di rigore gli apra spazi vitali e a suo giudizio l’ex capitano interista ha i requisiti giusti per adempiere a questo compito. È una traccia da non sottovalutare in questo momento di fatale trapasso. Ora come ora Mandzukic e Higuain sono arruolati a tutti gli effetti, ma all’orizzonte potrebbero esserci novità importanti. E le voci degli ultimi mesi hanno spesso associato il puntero argentino ai colori juventini. Nell’eventualità di un ribaltone lì davanti, insomma, la sua candidatura conta su uno sponsor eccellente. Se non proprio il più importante, almeno in campo".