Icardi-Inter, il legale: "Non può essere messo da parte così! Niente risoluzione, se cambia maglia il procedimento terminerà"

Calciomercato Napoli - La situazione Mauro Icardiresta ancora complessa e senza sbocchi. Il calciatore continua a fare pressione all'Inter per restare, il club vuole mandarlo via perchè fuori dal progetto. Intanto parla Giuseppe Di Carlo, avvocato che assiste Mauro Icardi e Wanda Nara contro l'Inter. Il legale, intervistato dal Corriere dello Sport, ha commentato così la linea di condotta dell’Inter nei confronti del centravanti, stessa linea di condotta usata con Joao Mario:

«Si tratta di una prassi consolidata anche da parte di altri club, ma io mi domando: è corretta? Questo arbitrato può trasformarsi in una questione di diritto per il futuro. Puntiamo a dimostrare che un calciatore, in questo caso Icardi, non può essere demansionato o messo da parte così. Trattandosi di un giocatore non si può rivolgere alla giustizia ordinaria e far causa per mobbing».