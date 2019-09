Icardi al PSG, Il Mattino - Condizioni lasciano perplessi, il giocatore non ha mai preso in considerazione Napoli

Calcio mercato Napoli - Alla fine, dopo tantissimi mesi, si è conclusa la telenovela Mauro Icardi. Il giocatore, infatti, è passato al PSG con la formula del prestito con diritto di riscatto, con una operazione complessiva da circa 70 milioni di euro. Come riportato e sottolineato dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", è stato di fatto il delitto perfetto di Marotta, che ha ceduto il bomber, che ormai considerava una "insopportabile presenza", non ad una diretta concorrente in Serie A.

Icardi al PSG

Lasciano perplesse, però, le condizioni con cui il calciatore si trasferisce all'ombra della Tour Eiffel, dal momento che il calciatore non ha mai tenuto realmente in considerazione l'opzione di trasferirsi all'ombra del Vesuvio, con Aurelio De Laurentiis che, in caso di apertura concreta alla pista azzurra, sarebbe stato disposto ad alzare anche l'asticella della sua offerta al calciatore. Mai realmente aperta, invece, la trattativa tra Inter e Juventus per l'ex Sampdoria, con Marotta che "piuttosto che trattare con Paratici davvero lo avrebbe tenuto ad Appiano Gentile".