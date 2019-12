Ibrahimovic-Napoli, Gazzetta: contatti continui con De Laurentiis, anche Gattuso è in grado di alzare il telefono per parlare col vecchio compagno...

Calciomercato Napoli - Nel primo confronto tra il nuovo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ed il presidente Aurelio De Laurentiis, si è parlato soprattutto di valorizzare quanto si ha in casa. Rimandando a Natale ogni valutazione su quanto servirà sul mercato, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Sullo sfondo c’è la questione Ibrahimovic. Logicamente Gattuso non ha voluto parlare di mercato («per rispetto ai miei giocatori»), ma anche Rino è in grado di alzare il telefono per parlare col vecchio compagno. L’avvento di Gattuso a Napoli potrebbe essere un motivo in più perché l’attaccante svedese decida di venire a Napoli. I contatti tra De Laurentiis e Ibrahimovic sono frequenti, mentre Giuntoli continua a sentire Mino Raiola. Insomma, l’idea d’ingaggiarlo a gennaio non è per niente campata in aria, anche se il suo ex compagno di tante battaglie al Milan ha preferito tergiversare sulla questione"