Ibrahimovic-Napoli, Gazzetta: ADL ha parlato con Zlatan e Raiola, la situazione

Calciomercato Napoli - Il nome di Zlatan Ibrahimovic è ritornato prepotentemente in orbita Napoli. Lo svedese potrebbe essere il famoso strappo alla regola del calciomercato di gennaio da parte di Aurelio De Laurentiis.

Ibrahimovic al Napoli, confronto con De Laurentiis

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'interesse dei partenopei per il 38enne: "Lo svedese resta un obbiettivo per il mercato di gennaio. De Laurentiis ne ha parlato personalmente col giocatore e Giuntoli con Raiola. Anche il Napoli, come Milan e Bologna è in attesa di una risposta"