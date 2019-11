Sportitalia - Ibrahimovic, sondaggi di Inter, Ajax e Malmo! Sarebbe andato e andrebbe volentieri a Napoli, il Bologna ci prova più di tutti

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimovicriflette sul proprio futuro. L'attaccante svedese deciderà nelle prossime settimane tra Serie A, con Milan, Napoli e Bologna sulle sue tracce e il resto d'Europa. Il ritorno al campionato italiano intriga molto Ibra, che come riporta Alfredo Pedullà di Sportitalia, sarebbe andato e andrebbe volentieri a Napoli, se non fosse che oggi De Laurentiis ha altri assilli e problemi da risolvere.

Ecco quanto riportato da Sportitalia:

Il Bologna è in pressing totale, e oggi ci sta provando più degli altri, il Milan per ora non è andato oltre qualche sondaggio. Recentemente anche l’Inter aveva speso più di un pensiero per Ibrahimovic, un’idea che intrigava anche ma che poi è stata accantonata perché lo stesso Zlatan ha pensato che con due titolari quasi inamovibili come Lukaku e Martinez sarebbe stata abbastanza complicata la gestione. Ibra deciderà, nel frattempo lo cercano con insistenza da mezza Europa e non solo: negli ultimi giorni sondaggi anche dell’Ajax, mentre il Malmo sarebbe onorato se un figlio prediletto decidesse di chiudere la carriera nel club della sua città.