Ibrahimovic-Napoli, Sky: nessun'apertura per costa ed età! Zlatan tentato dal Milan, anche il Bologna in corsa

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie su Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante svedese in forza al Los Angeles Galaxy che si appresa a far ritorno in Serie A.

Ibrahimovic al Napoli, Sky smentisce

Zlatan Ibrahimovic, un nome tanto chiacchierato anche a Napoli nell'ultimo periodo. Colpa di alcuni rumors di mercato e dell'apertura di Aurelio De Laurentiis ad un affare che però sarebbe molto complicato. Secondo Sky Sport, infatti, per la filosofia societaria è complicato pensare ad una spesa importante, visti i costi elevati, per un calciatore di 38 anni. I tavoli aperti per Ibra adesso sono quelli con Bologna e Milan. I rossoneri sono la tentazione maggiore, per lui e per la famiglia. Il Napoli rappresenterebbe una sfida intrigante, ma Ancelotti dispone di tanti uomini in attacco.

Negli ultimi giorni, Tancredi Palmeri aveva affermato che le probabilità di vedere Ibrahimovic con la maglia del Napoli si sono drasticamente ridotte in conseguenza delle turbolenze che hanno coinvolto lo spogliatoio del Napoli nelle ultime settimane.