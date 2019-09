Hysaj resta al Napoli, Il Mattino rivela: motivazione più tecnica che economica, la situazione

L'edizione odierna de "Il Mattino" dà ulteriori dettagli sulla permanenza di Elseid Hysaj a Napoli:

"Nulla da fare per Hysaj. Il Napoli non va incontro al Valencia e la trattativa si interrompe bruscamente ieri mattina. L'impressione che più che per ragioni economiche (il club azzurro ha rifiutato quasi 17 milioni di euro), lo stop sia legato a motivazioni tecniche: perché davvero sarebbe complicato affrontare questa stagione con 4 soli terzini (uno di questi Malcuit). In ogni caso, è paradossale la situazione dell'albanese che era talmente sicuro di andare via"