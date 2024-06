Hummels-Napoli, l'agente lo ha proposto a più club in Europa: la posizione ad oggi degli azzurri | ESCLUSIVA

Mats Hummels cerca una nuova sfida. Magari in un altro campionato per trovare altri stimoli in questa ultima parte della carriera. Il classe 1988 in questi giorni è stato accostato anche alla Serie A, in particolare alla Roma ed al Napoli. Se i giallorossi starebbero riflettendo sul tedesco come pedina in grado di rimpiazzare Smalling che, nell’ultima stagione, non ha praticamente giocato per gravi problemi fisici, diverso è invece il discorso per quanto riguarda i partenopei.

Hummels Napoli, le ultime

Calciomercato Napoli - L’agente di Hummels ha proposto il suo assistito a molte squadre tra cui anche il Napoli. Tuttavia da Castel Volturno non arrivano segnali di apertura al momento. L’idea di Manna è quella di puntare su altri profili, magari più giovani, per la difesa. Hummels viene apprezzato, le qualità non sono e non possono essere messe in discussione, ma da Castel Volturno viene ritenuta una suggestione e niente più. Ad oggi dunque l'ex Borussia Dortmund, ricordiamo che andrà in scadenza con il prossimo 30 giugno, resta un nome di spessore ma che non rientra nei piani del Napoli. Poi il mercato si sa, è in continua evoluzione.

