Calciomercato Juve, da Torino: "Il numero 9 libero è un messaggio doppio: intreccio Higuain, Icardi e Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di TuttoSport in edicola prova spiegare il motivo del cambio numero di Higuain e la casella vuota del numero nove al momento non assegnato.

Il cambio di numero di Higuain però offre anche altri risvolti interessanti. Il 9, infatti, non è stato assegnato. E qui arriviamo alla citazione e al riferimento non casuali di prima: a un centravanti «fuori dal progetto», che per un po’ si è allenato con i compagni ma senza svolgere il lavoro tattico e che per giunta non li ha seguiti nella tournée in Asia. Mauro Icardi, ovviamente, che indossa il 9 dal 2013 e ne ha fatto un simbolo con la sigla MI9, in stile CR7. L’interista è rimasto ad allenarsi ad Appiano Gentile, lasciato ieri dopo la seduta mattutina per raggiungere Wanda Nara e i figli a Ibiza nel weekend, prima di tornare ad allenarsi a Milano lunedì. Situazione non ideale, che il ventiseienne attaccante non ha voluto commentare ieri, intercettato da Sportmediaset proprio poco prima di salire sull’aereo. Sitauzione non ideale neppure per Antonio Conte, che non ha mancato di sottolinearlo ieri: «Soprattutto in uscita siamo in ritardo, qui non è uscito nessuno». Un ritardo, e una fretta da parte del suo ex tecnico nello sfoltire il gruppo, che la Juventus ha tutta l’intenzione di sfruttare: è la sola squadra in cui Icardi accetterebbe di trasferirsi tra quelle interessate a lui (anche se il Napoli cerca con insistenza di convincerlo) e sta aspettando di cedere Higuain e di poter affondare il colpo dalla miglior posizione possibile nei confronti dell’Inter. Quel numero 9 libero è un messaggio doppio: di distacco per Higuain, di rassicurazione per Icardi.