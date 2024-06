Non solo Rafa Marin e Alessandro Buongiorno: nel mirino per il calciomercato Napoli c’è anche Mario Hermoso perché l’intento è quello di chiudere per tre centrali data la nuova difesa a tre.

Calciomercato Napoli, pronto il Piano B a Hermoso

Il problema, evidenzia Il Mattino oggi in edicola, è che restano da smussare le richieste dell’entourage considerate troppo alte dalla società. Sullo sfondo pronta un’alternativa: si tratta del giovane Alessandro Circati del Parma, seguito con interesse dal club azzurro.