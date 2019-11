Calciomercato Napoli, colpo di scena Haaland? Il papà Haaland avvisato nel centro sportivo del Man United

Calciomercato - Sul bomber del Salisburgo, il norvegese Haaland, si fa sempre più folta la concorrenza. Non solo le squadre italiane come Napoli e Juventus: in seguito si sono interessate anche Real e Barcellona. Adesso stanno suonando anche le sirene inglesi. L'ultima notizia su di lui lascia immaginari possibili scenari di mercato per la giovane punta.

Mercato Napoli, papà Haaland nel centro del Manchester

Secondo quanto riferito dal portale del Corriere dello Sport, la bomba di mercato è stata lanciata in Inghilterra da David Ornstein, giornalista di "The Athletic": Alf-Inge Haaland, papà dell'attaccante che finora ha realizzato 26 gol in stagione, avrebbe infatti visitato il centro sportivo del Manchester United e incontrato Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils e grandissimo estimatore del bomber norvegese. Tanto da inviare Simon Wells, suo fidato scout, a visionarlo precedentemente durante le ultime partite in Champions League degli austriaci.