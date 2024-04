"Ha avuto solo l'offerta del Napoli", Bargiggia svela il retroscena sull'allenatore

Calciomercato Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay e ha fatto il punto su quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Allenatore Napoli: Conte ha ricevuto l'offerta

Conte-Napoli, possono essere settimane decisive queste in vista della prossima stagione. Ecco le parole di Paolo Bargiggia: “Conte è un allenatore che negli ultimi 4 anni in cui è andato ha mollato le squadre o si è fatto mollare. In questo momento ha avuto un'unica proposta: il Napoli. E' un allenatore molto ingombrante e vincolante".