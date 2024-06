Accostato al Napoli, Gudmundsson attende l'Inter: Marotta ha un asso nella manica

Calciomercato Napoli. Albert Gudmundsson del Genoa è uno dei diversi profili seguiti dal Napoli di Conte in vista della prossima stagione. Autore di un'annata da grande protagonista in rossoblu, il suo obiettivo è di restare in Italia.

Gudmundsson-Napoli, Inter in pole

La pista Napoli per Gudmundsson, però, è tutt'altro che facile. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore starebbe aspettando l'offerta dell'Inter: quella nerazzurra è la priorità per l'islandese e Marotta è pronto ad approfittarne.

Il Genoa chiede oltre 30 milioni per cedere il suo gioiello, ma l'Inter ha pronta la soluzione: la cessione di Valentin Carboni, valutato una cifra simile, potrebbe poi spalancare le porte all'arrivo dell'islandese (che piace anche al Tottenham).