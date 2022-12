Gazzetta - Sirigu può lasciare il Napoli! Giuntoli sta valutando il rientro di Contini

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta valutando il rientro di Nikita Contini, portiere in prestito alla Sampdoria, visto l’ottimo rapporto tra le due società. A quel punto potrebbe andar via Salvatore Sirigu, che piace alla Salernitana.

Spalletti su Sirigu

"Sirigu dà garanzie o c'è da guardarsi intorno? Ci rende tranquilli il fatto che lui si stia allenando bene e stia lì per riavvicinarsi a rientrare. Se poi gli dovessero venir fuori altri problemi, è chiaro che poi probabilmente delle valutazioni verranno fatte. Però se le cose scorreranno normalmente, noi siamo abbastanza tranquilli"

